Danes bo oblačno z zmernimi padavinami na zahodu in v hribih. Več padavin bo na vzhodu in na obali. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 m. Ob morju bo pihal zmeren južni veter.

Danes se bo od zahoda spet pooblačilo. V zahodnih in južnih krajih se bodo dopoldne začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne in zvečer razširile nad južno polovico države. Na severu bo padavin malo. Čez dan bo pihal okrepljen jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.