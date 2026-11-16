Britanski igralec Robert Pattinson bo novi James Bond, so po pisanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Amazon MGM Studios. Kot so zapisali na spletni strani 007.com, se »začenja novo obdobje za enega najbolj slavnih filmskih likov«. Pattinson bo v vlogo agenta 007 prevzel od Daniela Craiga ter postal sedmi igralec, ki bo upodobil Bonda.

Odločitev je prišla po dolgotrajnem izbirnem postopku, v katerem naj bi bil, sodeč po govoricah v zadnjih mesecih, Pattinson med glavnimi kandidati, ob boku Joshu O’Connorju in Callumu Turnerju.

Pattinson bo nasledil Craiga, ki je vlogo Bonda prevzel v filmu Casino Royale iz leta 2006 in se od nje poslovil po svojem petem filmu Ni čas za smrt iz leta 2021.

Naslednji film, ki bo 26. po vrsti, bo prvi film o Bondu, ki bo nastal po prenosu ustvarjalnega in produkcijskega nadzora na studio Amazon MGM Studios. Ta je leta 2025 od dolgoletnih producentov Barbare Broccoli in Michaela G. Wilsona za več kot milijardo dolarjev odkupil pravice za franšizo.

Film, ki zaenkrat še nima naslova, bo režiral Kanadčan Denis Villeneuve, ki med drugim podpisuje režijo epske zgodbe Dune. Kot producent bo sodeloval tudi David Heyman, producent filmov o Harryju Potterju

Amy Pascal, ki bo producirala naslednji film o Bondu, je sicer v začetku letošnjega leta za Deadline o izbiri igralca povedala, da je precej verjetno, da bo znan do konca leta. » Dela smo se lotili zelo metodično. Po sodelovanju s producentko Barbaro Broccoli v studiu lahko rečem, da bo težko stopiti v čevlje Daniela Craiga,« je povedala in dodala: : »Mora iti za nekaj zares drugačnega - vznemirljivega, razburljivega in novega.«