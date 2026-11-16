V letu dni je za pomoč zaprosilo že 40 tujih študentov

V začetku letošnjega leta je v Furlaniji - Julijski krajini živelo 126.496 tujih državljanov, 4609 več v primerjavi z januarjem lani. Tujci predstavljajo dobrih deset odstotkov deželne populacije. Dobra tretjina jih živi na Videmskem (44.801), v Trstu pa predstavljajo tuji državljani 11,7 odstotka populacije (26.689 ljudi). »Novih« Tržačanov je v primerjavi z lanskim letom 924 več.

Številke je danes na Gradu svetega Justa razkrila tržaška škofijska Karitas. Na predstavitvi poročila o migracijah za leto 2026, ki je nastal pod okriljem italijanske Karitas in cerkvene fundacije Migrantes, je beseda tekla predvsem o težavah, s katerimi se v Italiji soočajo tuji državljani, tudi tržaški študentje in študentke. Predstavitev je vodila novinarka Luisa Pozzar.

Kot je povedala raziskovalka pri Karitas Vera Pellegrino, se je na tržaško humanitarno organizacijo v zadnjem letu obrnilo že štirideset tujih študentov. Zbegani, v novi državi, za povrh pa še v finančni stiski, niso vedeli, kje naj poiščejo pomoč.

Pellegrino je navedla primer iranske študentke na Univerzi v Trstu: zaradi vojne v domovini so ji v začetku lanskega akademskega leta za več mesecev zamrznili izplačevanje mesečne štipendije. Družina doma ni imela denarja, da bi ji pomagala, tudi transakcije z Iranom so zaradi sankcij močno otežene. Dekle je postalo snažilka, a kaj, ko so se urniki študija in dela prekrivali, da se je morala naposled po finančno pomoč obrniti na Karitas.

Pellegrino je spregovorila tudi o solidarnostni čakalnici Spazio 11 v Ulici Udine, v kateri so lani sprejeli 6000 ljudi iz kar 50 držav. Tu se lahko ljudje brez strehe nad glavo ponoči zleknejo na udobne fotelje, društvo humanitarnih zdravnikov Donk pa jim v ambulanti nudi osnovne zdravstvene storitve ter psihološko in psihiatrično podporo. »Ljudje, ki so bili pri nas, so solidarnostno čakalnico opisali kot varen kraj, v katerem se počutijo sprejete,« je sklenila Pellegrino.