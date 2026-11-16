Z vremenskima frontama nove padavine

Znotraj atlantskega toka bosta naše kraje v prihodnjih dneh prešli dve vremenski fronti. Prva bo vplivala na vreme pri nas v torek, druga pa v četrtek. Vmes se bo v sredo dogajanje prehodno umirilo. Več padavin bo predvidoma v četrtek, ko bo, kot kaže, vremenska fronta izrazitejša. Ob obeh bo tudi nastal ciklon nad severnim Sredozemljem, globlji v četrtek.,

Jutri bo oblačno z občasnimi povečini šibkimi do zmernimi padavinami, zlasti v južnejših predelih FJK bodo lahko vztrajnejše in obilnejše. Pogostejše bodo od poldneva dalje. Zvečer in v prvem delu noči bodo padavine oslabele in ponehale.

V sredo bo delno jasno do spremenljivo.

V četrtek se bodo čez dan pojavljale zmerne do močne padavine, vmes bodo lahko tudi plohe in posamezne nevihte.

Temperature se ne bodo bistveno spreminjale. Najnižje nočne vrednosti bodo okrog 10 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa okrog 15 stopinj Celzija.