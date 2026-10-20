Torek, 20. oktobra 2026

Nad severno Evropo se krepi anticiklon, ki z južnim robom sega tudi do naših krajev. Pri tleh od vzhoda prehodno doteka nekoliko bolj vlažen in hladnejši zrak.

Oblačno bo, od popoldneva bodo možne rahle padavine po nižinah in ob obali, močnejše pa v hribovitem svetu. Pihal bo južni veter, ki se bo proti večeru okrepil.

V zahodni in osrednji Sloveniji bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. V hribovitih krajih na zahodu bo že možen občasen rahel dež. Zapihal bo veter južnih smeri.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.