Torek, 22. septembra 2026

Nad delom zahodne in srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. V višinah od severa nad naše kraje doteka hladnejši in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo jasno vreme, od popoldneva bo oblačnost naraščala, predvsem ob morju. Ob obali bo pihala rahla burja, na Tržaškem lahko tudi zmerna. Hladneje bo.

Sončno in razmeroma sveže bo, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.