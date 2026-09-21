Tržni inšpektorat opozarja na previdnost pri nakupu lesnega goriva in pnevmatik

Tržni inšpektorat RS potrošnike opozarja na previdnost pri nakupovanju preko spleta. Potrošnikom posebno previdnost v tem obdobju svetuje pri spletnih nakupih lesnega goriva, predvsem na spletni strani Lesno gorivo, ter pri nakupu pnevmatik, so danes sporočili.

V zadnjem obdobju je tržni inšpektorat na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport prejel več prijav potrošnikov, ki so preko spletne strani lesnogorivo.com naročili in plačali lesno gorivo, naročenega blaga pa niso prejeli. »Pri pregledu omenjene spletne strani smo zaznali več okoliščin, ki vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Spletna stran se predstavlja pod nazivom Lesno gorivo in navaja naslov v Ljubljani, vendar na njej ni naveden poln naziv registriranega poslovnega subjekta, matična številka ali davčna številka, na podlagi katerih bi bilo mogoče nedvoumno ugotoviti identiteto prodajalca. Zgolj navedba naslova v Sloveniji namreč še ne pomeni, da ima prodajalec sedež v Sloveniji, so opozorili.

Na podlagi javno dostopnih podatkov prav tako ni bilo mogoče ugotoviti registriranega poslovnega subjekta z nazivom Lesno gorivo, ki bi ga bilo mogoče zanesljivo povezati s predmetno spletno stranjo. Domena lesnogorivo.com je bila registrirana 3. avgusta letos, čeprav so na spletni strani navedbe, ki ustvarjajo vtis bistveno daljšega poslovanja ponudnika, so dodali.

Navedene okoliščine po njihovih navedbah vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika, zato potrošnikom svetujejo posebno previdnost in odsvetujejo nakupe preko navedene spletne strani. Potrošnikom, ki so kupnino že nakazali, naročenega blaga pa niso prejeli, svetujejo, da se čim prej obrnejo na svojo banko in jo seznanijo z okoliščinami. Če menijo, da so žrtve goljufije, naj se obrnejo na policijo.

Inšpektorat previdnost svetuje tudi pri nakupu pnevmatik. »V preteklosti smo že obravnavali spletne strani, pri katerih dejanskega prodajalca ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kot tudi spletne trgovine, katerih prodajalci imajo sedež zunaj EU. Pri prodajalcih s sedežem v tretji državi je uveljavljanje pravic potrošnikov praviloma bistveno težje,« so opozorili.