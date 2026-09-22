Od torka v Sloveniji spet višje cene goriv

Jutri (v torek, 22. septembra) se bodo v Sloveniji cene goriv dodatno zvišale, so sporočili s slovenskega ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Do vključno ponedeljka, 28. septembra, bo na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina ob trošarini 0,41759 evra za liter potrebno plačati 1,748 evra, za liter dizelskega goriva 2,012 evra (ob trošarini 0,33000 evra za liter), za liter kurilnega olja pa 1,635 evra (ob trošarini 0,02100 evra za liter). Če bo kdo napolnil rezervoar s 50 litri bencina, bo to znašalo 87,40 evra, pri 50 litrih dizla pa bo strošek 100,60 evra. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo strošek 1635 evrov (brez prevoza). Brez reguliranja cen oz. brez oprostitve plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida biokomponente ter prispevka za povčanje energetske učinkovitosti bi liter bencina stal 1,948 evra, liter dizla 2,309 evra, liter kurilnega olja pa 1,850 evra, so poudarili na ministrstvu, kjer dodajajo, da v slučaju kurilnega olja pri nakupu 1000 litrov potrošnik privarčuje 215 evrov.

Slovenska vlada pa je danes (21. septembra) na dopisni seji potrdila spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje oz. ekstra lahko kurilno olje (KOEL). Tako se je znesek trošarine, ki se je z nedavno sprejeto novelo Zakona o trošarinah že znižal s 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov, zdaj še dodatno znižal in to za 50 odstotkov – z 42 na 21 evrov za 1000 litrov. Trošarina za KOEL se je tako z 0,07875 evra za liter znižala na 0,021 evra za liter.