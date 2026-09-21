Staro pristanišče: zbirajo sredstva za sodni boj

Staro pristanišče je znova na političnem in pravnem prepihu. Pred vhodom v nekdanji pristaniški kompleks sta okoljevarstveni organizaciji WWF in Legambiente skupaj z odborom Porto Chiaro danes predstavili napovedano tožbo na deželno upravno sodišče TAR zaradi postopka okoljske presoje načrtovane prenove, ki je v preteklih dneh tako razburila župana Roberta Dipiazzo. Odbor je ob tem napovedal začetek kampanje množičnega zbiranja sredstev za podporo sodnemu postopku. Okoljevarstveniki izpodbijajo odločitev Dežele FJK, da za več kot 620 milijonov vreden javno-zasebni projekt ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje (VIA).

V središču spora je vprašanje, ali je mogoče tako obsežen in medsebojno povezan poseg v Staro pristanišče okoljsko presojati po posameznih delih ali pa bi bilo treba njegove vplive oceniti kot celoto. WWF, Legambiente in odbor Porto Chiaro opozarjajo tudi na po njihovem mnenju pomanjkljive okoljske analize, manjkajoče podatke in predstavljanje nekaterih preverjanj v poznejše faze projekta. Tožba tako odpira novo fronto v večletnem prizadevanju, da bi nekdanje pristanišče dobilo novo podobo.

Na današnji novinarski konferenci pred vhodom v Staro pristanišče, ki so se je udeležili tudi opozicijski levosredinski predstavniki, so okoljevarstveniki ponovili, da je bil projekt za potrebe ocene okoljske presoje razdeljen na javni in zasebni del. Po njihovem mnenju je bil v tem postopku obravnavan predvsem javni del, medtem ko je bila okoljska presoja zasebnih posegov prestavljena v poznejše faze.

Okoljevarstveniki so opozorili, da prenova Starega pristanišča ni le vprašanje prenove zgodovinskih stavb. Prav zato so se odločili za vložitev pritožbe na upravno sodišče TAR. Z množično kampanjo želijo zagotoviti finančno in organizacijsko podporo pravnemu postopku, ki bi lahko postal dolgotrajen. Podrobnosti kampanje so dostopne na družbenih omrežjih facebook in instagram (portochiaro.org), prostovoljne prispevke pa je mogoče nakazati na bančni račun IT72F0103002230000004805357.