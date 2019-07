Torek, 23. julija 2019

Vremenska fronta se je umaknila nad vzhodno Evropo. Iznad Atlantika sega nad srednjo Evropo in Sredozemlje območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka nad naše kraje postopno bolj suh zrak.

Dopoldne bo jasno do spremenljivo oblačno. V gorah bodo možne krajevne plohe ali nevihte. Pihal bo vetrič.

Sončno bo. V Vipavski dolini bo sprva še pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 31 do 35 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER