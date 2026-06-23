Torek, 23. junija 2026

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se pomika prek zahodne Rusije, vzhodne in deloma srednje Evrope. Nad naše kraje od severa doteka zelo topel in občasno bolj vlažen zrak.

Danes bo jasno do rahlo oblačno. Pihal bo morski veter. Popoldne in zvečer bo v hribih več spremenljivosti, tudi s plohami in nevihtami, ki se bodo pomikale proti nižini in obali. Nekatere nevihte bodo lahko močnejše.

Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.