Kozmonavti tudi na najpomembnejšem filmskem festivalu animacije v Franciji

Kratki animirani film Kozmonavti režiserja Lea Černica bo na ogled v Aancyju na svetovnem najpomembnejšem filmskem festivalu animacije. Festival v mestu na jugovzhodu Francije se začenja danes in bo potekal do prihodnjega petka, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja. Černic je scenarist in glavni animator filma, zanj pa je ustvaril tudi likovno podobo.

Ob uvrstitvi filma v tekmovalni program kratkih filmov je Černic povedal, da je predstavitev Kozmonavtov v Annecyju fantastična novica, saj prinaša najširši stik z globalnim občinstvom animiranega filma.

»Občutek je sicer strašljiv. Kljub temu, da je bil na festivalu že predstavljen moj diplomski film Pentola, je to vseeno moj prvi profesionalni film. Počutim se, kot da bi moral spet delati maturo,« je njegove besede povzel SFC v sporočilu za javnost.

Producentka Tina Smrekar iz hiše Finta Film je ob novem uspehu filma povedala, da izjemna konkurenca za največji festival animiranega filma, ki se ponaša s preko 4000 prijavljenimi filmi, prinaša veselje že ob samem izboru, ki omogoča predstavitev ob boku največjih mojstrov in mojstric te forme. Koproducenta filma sta Jožko Rutar in David Cej iz produkcijske hiše Staragara.IT (Italija) in RTV Slovenija.

»Dihati film v kinu s tisočglavo množico strokovnjakov iz področja animacije, pa je vsakič znova posebna izkušnja. Verjamem, da bo filmu to pomagalo na nadaljnji poti, hkrati pa me zelo veseli, da je slovenski animirani film že nekaj let zapored predstavljen v tekmovalnih programih Annecyja,« je še dodala.

Svetovna premiera filma je bila na 76. Berlinalu, od koder so se Kozmonavti vrnili z eno izmed štirih nagrad, ki jih uradna žirija podeljuje filmom v tekmovalnem programu. Tričlanska žirija je film nagradila s kandidaturo za nominacijo za evropsko filmsko nagrado. Po Berlinalu je film že gostoval na desetih mednarodnih festivalih, od Hongkonga, do Krakova in Londona.