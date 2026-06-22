Po dveletnem čakanju slovesno odprli rojanske jasli

Še nekaj dni in po hodnikih novih jasli Marinella v Rojanu bodo prvič zadoneli otroški glasovi. Prostori, zasnovani za igro, prve korake in odkrivanje sveta bodo po skoraj dveh letih samevanja končno zaživeli. Prihodnji ponedeljek bodo v stavbo prišli prvi otroci v okviru poletnega varstva, septembra pa vrtec za otroke od treh do 36 mesecev odprl vrata 66 malčkom.

Današnje slovesno odprtje ni pomenilo le začetka delovanja nove vzgojno-izobraževalne ustanove, temveč tudi konec dolgotrajne zgodbe, ki je v Trstu sprožila številne politične polemike. Čeprav je bil objekt končan že pred skoraj dvema letoma, je zaradi sporov o načinu upravljanja ves ta čas ostal zaprt. Nova ustanova, zgrajena na območju nekdanje prometne policije v Ulici Montorsino, bo tako končno izpolnila namen, zaradi katerega je nastala: ponuditi dodatna mesta za najmlajše in odgovoriti na potrebe družin v Rojanu in širšem mestnem območju.

Ob prvem ogledu je jasno, da so prostori zasnovani z mislijo na otroke. Svetle igralnice, živahne barve, funkcionalna razporeditev prostorov in številni detajli ustvarjajo prijetno in spodbudno okolje za igro ter razvoj najmlajših. Objekt, ki vključuje lastno kuhinjo, deluje sodobno, zračno in prijazno, pri načrtovanju pa so posebno pozornost namenili tako vsakodnevni uporabnosti kot tudi estetskemu vidiku.

Poseben pečat vrtcu daje notranji vrt, ki predstavlja osrednji prostor stavbe. V jesenskih, zimskih in spomladanskih mesecih bo gotovo prijeten kotiček za dejavnosti na prostem, saj omogoča neposreden stik z naravo v varnem in zaprtem okolju. Nekoliko drugače bo v najbolj vročem delu leta. Mlada drevesa še nimajo dovolj razvejanih krošenj, da bi zagotavljala večje površine sence, zato bo poleti ob močnem soncu zadrževanje na nekaterih delih vrta za daljši čas verjetno nemogoče. Sčasoma, ko bo zelenje zraslo, bo tudi ta prostor pridobil svojo polno funkcionalnost.

Slovesnega prereza traku so se udeležili župan Roberto Dipiazza, odbornika Elisa Lodi in Maurizio De Blasio, poslanka Nicole Matteoni ter številni predstavniki mestne večine. Ob odprtju so odkrili tudi spominsko ploščo, s katero so vrtec poimenovali po Marinelli Filippaz, dojenčici iz istrske begunske družine, ki je leta 1956 umrla v begunskem centru na Padričah.