Vzgojitelji občinskih vzgojnih središč opozorili na kritično stanje

Vzgojitelji tržaških občinskih vzgojnih središč so ponovno stopili na ulico, da bi javnost opozorili na kritično stanje, ki ga dnevno doživljajo v občinskih jaslih, vrtcih in rekreacijskih središčih.

Na pobudo sindikatov USB in USI, katerima so se pridružili še FP CGIL, FP CISL in UGL, se je v dopoldanskih in popoldanskih urah z zastavami in transparenti na dvojnem protestu pred Mestno hišo na Velikem trgu zbralo okrog dvesto ljudi. Osem rekreacijskih središč, kjer so med junijem in septembrom vzgojitelji zasedeni s poletnimi središči, je ostalo zaprtih, le nekatere dejavnosti so delno stekle v petih središčih po zaslugi namestnikov, ki jih je občina priskrbela za en dan.

»Namenoma se danes zbiramo pred občino, ki v teh urah odpira nove otroške jasli v Rojanu, katerih upravljanje bo zaupala zasebni zadrugi,« je na trgu povedal Lorenzo Filipaz za USB, »nikakor ne odobravamo, da se zunanjim izvajalcem zaupajo dejavnosti, ki bi jih lahko opravljalo občinsko osebje«. Sindikate skrbi, da bo občina, podobno kot za rojanske jasli in še za marsikatero storitev, tudi vzgojno službo v rekreacijskih središčih zaupala zasebnikom. »Opažamo namreč, da ni več skrbi za razvoj storitve,« je dodal Filipaz, »zaposlenih, ki se upokojijo ali odslovijo, pa ne nadomeščajo. Novih investicij že dolgo ni, zlasti pri upravljanju storitev za otroke ter mlade s posebnimi potrebami. Zanje si občina na primer ne prizadeva pravočasno za prevoz v primeru izletov in izrednih dejavnosti.« Prav tako ne opažajo, da bi občina investirala v infrastrukturo, jo pri tem prilagodila osebam s posebnimi potrebami ter posodobila.