VREME
DANES
Sreda, 23 september 2026
Iskanje
Vreme

Torek, 23. septembra 2026

Spletno uredništvo |
23. sep. 2026 | 0:01
    Torek, 23. septembra 2026
Dark Theme

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nizozemsko. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak.

Danes bo rahlo oblačno do spremenljivo. Dopoldne bo pihala zmerna burja. Temperature se bodo še nižale.

Danes bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: