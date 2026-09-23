Torek, 23. septembra 2026

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Nizozemsko. Nad vzhodno Evropo se zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka hladen in postopno nekoliko bolj suh zrak.

Danes bo rahlo oblačno do spremenljivo. Dopoldne bo pihala zmerna burja. Temperature se bodo še nižale.

Danes bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.