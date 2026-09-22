Umrl je tržaški umetnik Ugo Pierri

V Trstu se je davi poslovil večplastni umetnik Ugo Pierri. Dolgi bolezni je podlegel pri starosti 89 let. Bil je slikar, pesnik, pisatelj in vsestranski umetnik, zaznamoval ga je izzivalen ustvarjalni slog, rad je imel satiro.

Rodil se je v Trstu leta 1937, bil je učenec Anite Pittoni (o odnosu z njo je leta 2017 pri založbi Battello izšla knjižna izdaja njunih dopisov La scala a chiocciola. Anita Pittoni – Ugo Pierri lettere 1966-1979). Vseskozi je ustvarjal na več različnih ravneh in v različnih oblikah. Kot se ga v sporočilu za medije spominja tržaški vodja Stranke komunistične prenove Gianluca Paciucci, je bil Pierri od 80. let do danes sodelavec glasila Lavoratore, kritičen je bil do tistih, ki proizvajajo revščino, bil je prepričan mirovnik. Njegov slikarski opus vsebuje moč, je izzivalen in hkrati zelo človeški, piše Paciucci, v tržašlek baru-knjigarni Knulp so po njem poimenovali kulturni prostor.

Ugo Pierri je ilustriral tudi razna knjižna dela, med drugim italijanski prevod povesti Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica, ki je izšel leta 2019 pri založbi Comunicarte (prevedla Darja Betocchi, uredil Massimiliano Schiozzi). Nazadnje je leta 2025 pri založbi Battello izšlo delo Un caffè? E gli arcani di Ugo Pierri z Dinom Faraguno in Diegom Allaixom. Pierri zapušča ženo Afro in hčer Miriam.