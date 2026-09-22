V Sežani odkrili temeljni kamen za gradnjo novega logističnega objekta

V Sežani so danes pripravili krajšo slovesnost ob začetku gradnje novega logističnega objekta in nadaljnjem razvoju logistično-industrijskega parka Log Center Adria v neposredni bližini državne meje in avtoceste. Odkritja temeljnega kamna se je poleg investitorjev in najemnika objekta udeležil tudi državni sekretar Zdravko Počivalšek.

»Logistika je zagotovo ena izmed štirih, petih panog v Sloveniji, ki je bila doslej zanemarjena. To še posebej velja, če gledamo v luči našega potenciala, to je Luke Koper, avtocestne in železniške povezave do zalednih držav. Verjamem, da se je tudi s to investicijo naredil korak naprej k temu, da bomo tudi na državni ravni naredili več za podporo tej panogi,« je povedal Počivalšek.

Investicija v Log Center Adria II, ki ga razvija družba GoAsset Development v sodelovanju s partnerjem BHM Parks, je vredna več kot 40 milijonov evrov. Na 93.000 kvadratnih metrih velikem zemljišču nastaja objekt s približno 47.000 kvadratnih metrov sodobnih logističnih površin ter spremljajočimi pisarniškimi in servisnimi prostori. Gradi ga družba HSF System, dolgoročni uporabnik objekta pa bo slovensko logistično podjetje L.T. Sirk.

»Gre za izkoriščanje zmogljivosti, ki jih Sežana kot pomembna geostrateška lega v Sloveniji ima. Pomembno se nam zdi, da poleg občinske investicije, ki jo imamo tu zraven, nekako zaključujemo ta poslovni prostor terminalov v Sežani. To pomeni, da smo dodobra izkoristili to območje in se oziramo že v naslednje razvojne priložnosti,» je v izjavo po prireditvi dejal sežanski župan Andrej Sila.

Razvoj Logističnega centra Adria se je začel leta 2019, vrednost celotne naložbe pa je ocenjena na skoraj 90 milijonov evrov. Po zaključku razvoja bo projekt ustvaril med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov. Prva faza Log Centra Adria je bila uspešno zaključena leta 2023. Obsegala je celovito nivelacijo 24 hektarjev velikega zemljišča, komunalno ureditev območja ter izgradnjo prvega objekta, dolgega 151 metrov in s približno 65.000 kvadratnih metrov uporabnih površin.

Druga stavba v logističnem centru je trenutno v gradnji, tretjo pa ravnokar začenjajo graditi. V neposredni bližini ima zemljišče v lasti tudi Luka Koper, ki naj bi v prihodnje prav tako gradila svoj logistični center. Občina Sežana pa z državo tu načrtuje tudi gradnjo južne obvoznice.