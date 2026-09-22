Z Barcolano se bo Trst spremenil tudi v velik umetniški oder

Prve dni oktobra se bo Trst spremenil v velik oder. Ne la na morju, kjer bo jadra napolnila tradicionalna regata za Jesenski pokal, temveč tudi na trgih, v muzejih, galerijah, mestnih četrtih, na ulicah in v kulturnih prostorih. Od 2. do 11. oktobra bo mesto zaživelo v znamenju 58. Barcolane, ki že zdavnaj ni več le športni dogodek. Od Kavane in Terezijanske četrti do Judovca, Sv. Jakoba in Rojana se bodo zvrstili koncerti, razstave, literarni popoldnevi, gledališke predstave, delavnice in rekreativni dogodki.

To je obraz letošnje 58. Barcolane, ki bo potekala pod geslom Be Open (Bodi odprt). Več kot 500 dogodkov na več kot sto prizoriščih bo prireditev razpršilo po Trstu in njegovi okolici. Pri tem ne bo šlo le za spremljevalni program: organizatorji želijo, da bi Barcolana vstopila v mestno življenje in da bi pri njenem programu sodelovali tudi prebivalci, društva, kulturne ustanove in drugi lokalni subjekti. Prav to odprtost je na včerajšnji novinarski konferenci v Mestnem muzeju Sartorio izpostavil predsednik Barcolane Mitja Gialuz. Na poziv Kandidiraj tvoj dogodek je prispelo več kot 110 predlogov, 91 jih je bilo vključenih v program. »Barcolana tako letos ne bo le prireditev, ki jo Trst gosti, temveč tudi prireditev, pri kateri mesto sodeluje,« je dejal Gialuz.

Eden najbolj vidnih primerov tega pristopa je projekt Be Community. Po lanski izkušnji projekta Vas Kavana se letos isti koncept širi v Terezijansko četrt. V obeh mestnih četrtih bo sodelovalo 109 lokalnih dejavnosti in drugih organizacij. S posebno zastavo bodo postale del barcolanske flote, vključene v zemljevid dogajanja. V Kavani bodo na programu koncerti in nastopi skupin MissMas, The Fabulous Love Potion, Movimento Cumbiero, Spakkazuc ... V Terezijanski četrti bo eden od osrednjih poudarkov plavajoči oder v kanalu ob Ponterošu. Na njem bodo nastopili Kety Fusco, New Era Quartet in Mauro Ottolini Osaki Trio s projektom Sea Shell. Ob glasbi bodo v obeh četrtih potekale tudi glasbene delavnice, dejavnosti za otroke in družine, degustacije in drugi dogodki.

Celoten seznam vseh dogodkov Barcolane tukaj.