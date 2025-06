Torek, 24. junija 2025

Nad severno Evropo je ciklon z vremensko fronto, ki sega od Skandinavije do Alp in se počasi pomika proti vzhodu. Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. K nam v nižjih plasteh ozračja od zahoda doteka razmeroma suh in zelo topel zrak.

Danes bo na obali in v nižini jasno, v hribih pa delno oblačno. Pihal bo veter.

Jutri bo sončno. Popoldanske plohe bodo malo verjetne. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.