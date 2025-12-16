V Bombijevem predoru zasijala največja digitalna galerija v Evropi

Bombijev predor je izgubil svojo nekdanjo sivino, saj je z današnjim dnem (16.decembra) zažarel v tisočerih barvah in podobah, ki se prepletajo v največji digitalni galeriji v Evropi. Danes so predali namenu novo digitalno instalacijo, ki jo je ustvaril svetovno znani turško-ameriški umetnik Refik Anadol.

Digitalna galerija kot taka se razteza na približno sto metrih dolžine, tako da kritje približno eno tretjino predora oz. njegov osrednji del. Na obeh vhodih predora so postavili vrtljiva vrata, saj bo za ogled digitalne galerije potrebno pridobiti QR kodo, ki bo brezplačno na razpolago na spletni strani deželnega zavoda Erpac.

Del za digitalno galerijo je bilo za skoraj tri milijone evrov; del denarja je prispevala Dežela Furlanija - Julijska krajina, del prispevkov pa so črpali iz Evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Potem je bila tu postavitev orjaške jeklene strukture, ki prekriva sto metrov obokov tega tristometrskega predora.

Dvanajst delavcev in specializiranih tehnikov je mesec dni postavljalo 37 ton težko jekleno strukturo, ki jo skupaj drži kar 6000 vijakov. Orjaški, 925 kvadratnih metrov velik ekran, na katerem se bodo vrtele barvane podobe, je sestavljen iz kar 14.800 manjših ekranov z izredno visoko ločljivostjo. Napravo napajata dva kilometra kablov, podatki pa potujejo skozi 6000 metrov optičnih vlaken. Jeklena podlaga in naprave na njej so stale 4,8 milijona evrov.

Z umetniško instalacijo bodo tehniki upravljali s kar petih postaj. Zvočniki so nameščeni vzdolž celotne trase ekrana, obiskovalcu se bo ob obisku predora zazdelo, da se potopi v umetnino.