Simulirali napad z droni na pristanišče

Tržaška luška kapitanija je v sodelovanju z obmejno policijo na območju tržaškega pristanišča izvedla vajo obrambe pred napadi z droni. Vadili so odziv na sumljive brezpilotne letalnike, ki letijo nad pomolom za tankerje. Obenem se je pristanišču približeval sumljiv gumenjak s tremi ljudmi na krovu.

Luška kapitanija in policisti so pri tem koordinirali odgovor na nevarnost in na kraj dogajanja poslali svoje ladje. Z vajo so želeli varnosti organi preveriti varnostne protokole, ki veljajo v primeru napada na pristanišče z brezpilotnimi letalniki.