Ciklonsko območje se je pomaknilo nad vzhodni Balkan. Nad srednjo Evropo se prehodno krepi območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi doteka k nam hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Danes bo v gorah prevladovalo jasno vreme z nizkimi temperaturami. Po nižinah in ob obali bo spremenljivo, pihala bo rahla burja.

Danes bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Bolj oblačno bo na zahodu, popoldne pa se bo oblačnost širila tudi proti osrednji Sloveniji. V zahodnih krajih niso izključene manjše padavine.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.