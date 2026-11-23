Papež Leon XIV. je v Vatikanu sprejel 120 kolesarjev, nekdanjih šampionov in drugih predstavnikov kolesarskega športa. Med njimi so bile nekatere največje legende tega športa, kot so Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Papež je v pogovoru z njimi poudaril tudi duhovno razsežnost kolesarstva, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Papež je dejal, da zmage in porazi, veselje in razočaranja odražajo vrednote in izzive človeškega življenja. Kolesarstvo je označil za dejavnost, ki lahko ponudi tudi duhovna doživetja in pomaga bogatiti človekovo notranje življenje.

Posebej je izpostavil vožnjo s kolesom kot priložnost za umik od mestnega hrupa in prometa ter iskanje tišine in miru. Kolesarjenje po njegovih besedah omogoča tudi poglabljanje pozornosti do stvarstva.

Med udeleženci srečanja so bili tudi Belgijec Eddy Merckx, eden največjih kolesarjev vseh časov, Francoz Bernard Hinault, Španec Miguel Indurain, Italijan Vincenzo Nibali, Britanec Mark Cavendish in 20-letni Francoz Paul Seixas, ki velja za enega najbolj nadarjenih mladih kolesarjev na svetu.

Srečanje sta pripravila vatikanski Dikasterij za kulturo in vzgojo ter Mednarodna kolesarska zveza (Uci). Ta je ob koncu dogodka napovedala simbolično donacijo več koles rimski dobrodelni organizaciji Karitas.