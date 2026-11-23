Tudi letos bodo na Opčinah pričakali božični čas z bogatim programom dogodkov Na Opčinah ... Božič z nami, ki ga prireja Konzorcij Skupaj na Opčinah v sodelovanju s tržaško občino. Začelo se bo prihodnji ponedeljek s prižigom božičnih lučk. Vse do 11. januarja se bodo v vasi vrstile pobude za vse starosti. Opčine bosta obiskala Miklavž in Božiček, nastopila bodo krajevna društva in zaživel bo Miklavžev sejem. Jaslice bodo postavili na treh krajih, na glavni trg pa božično drevo. Trgovine bodo prve tri nedelje v decembru izjemoma odprte.

»Prav v božičnem času potrebujemo priložnosti za povezovanje in druženje. Obenem je božič trenutek, v katerem moramo biti posebno pozorni na osamljene in na ranljivejše. Zato so takšne pobude, ki vključujejo različne generacije, društva, gospodarske dejavnosti in celo vaško skupnost, dobrodošle,« je na današnji predstavitvi božičnih dogodkov v občinskih prostorih povedala podžupanja tržaške občine Serena Tonel. Predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta je poudarila, da je delovanje društev na območju vzhodnega Krasa vse bolj živahno. Številne pobude se bodo vrstile tudi v ostalih vzhodnokraških vaseh, je spomnila, rajonski svet pa bo na svoji spletni strani objavil program vseh dogodkov.

Openski božični »maraton« - tako so na predstavitvi poimenovali obsežen program božičnih dogodkov - je podrobneje predstavila predsednica Konzorcija Skupaj na Opčinah Nadia Bellina. Prižig božičnih lučk bo v ponedeljek ob 17. uri v Narodni ulici (pred stavbo Prosvetnega doma).