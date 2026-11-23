Prihodnjo nedeljo, 29. novembra, se v dvorani Športno-kulturnega centra Pepi Guštin v Zgoniku obeta velik glasbeni dogodek. Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič vabi ob 17. uri na dobrodelni koncert z naslovom Glasbeni maraton za Pinkota. Narodnega heroja Pina Tomažiča namreč, obsojenca na drugem tržaškem procesu, ki je pod fašističnimi streli padel na Opčinah 15. decembra 1941 in po katerem nosi zbor od leta 1972 tudi ime.

Glavni namen prireditve, pravzaprav koncerta je zbiranje prostovoljnih prispevkov za ureditev oziroma obnovo monumentalne grobnice družine Tomažič na pokopališču pri Sveti Ani v Trstu.

Obiskovalce čaka žanrsko raznolik glasbeni večer, saj bodo na odru združili moči številni zbori, vokalne skupine in zasedbe iz širšega zamejskega prostora. Poleg pevk, pevcev in orkestra Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič pod taktirko zborovodkinje Pie Cah bodo nastopili Vokalna skupina Primorsko (Mačkolje), Z/mešani pevski zbor Tabor (Opčine), Ženski pevski zbor Donna canta donna in Coro sociale (Trst), Ensemble Romjan (Romjan) ter Mešani pevski zbor Rdeča zvezda (Salež). Ob njih bodo sodelovali tudi učenci Celodnevne osnovne šole Pinka Tomažiča iz Trebč, Duo Martina in Marko Feri ter glasbene skupine Ovce, Kraški ovčarji, Dirty Fingers in The Authentics. Prireditev poteka pod pokroviteljstvom Občine Zgonik.

Odbor za obnovo grobnice družine Tomažič pri Slovenskem visokošolskem skladu Sergij Tončič je bil pred mesecem dni zbral dve tretjini končnega zneska - to je 20 tisoč evrov -, ki je potreben za obnovo grobnice. Dokler pa ne bodo zbrali celotne vsote, z deli ne morejo začeti.

Kdor želi prispevati za obnovo grobnice, lahko to stori na koncertu ali z nakazilom na račun pri ZKB: IBAN IT 66X089 280220 101000 0055544 (Sklad Tončič - Grobnica Tomažič).