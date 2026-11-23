Postojnski policisti so med hišno preiskavo pri 22-letniku v okolici Postojne naleteli na prostor za gojenje konoplje, poročajo Primorske novice. V enem od stanovanjskih prostorov je imel postavljen poseben šotor, v katerem je raslo pet sadik konoplje, našli pa so tudi manjšo količino marihuane.

Preiskavo so opravili 19. novembra na podlagi sodne odredbe. Zasežene rastline in snovi so poslali v forenzično analizo, po prejemu rezultatov pa bodo zoper moškega uvedli hitri postopek zaradi prekrška. Policisti so med obiskom ugotovili tudi, da 22-letnik živi v neprimernih razmerah, zato bodo o tem obvestili center za socialno delo.