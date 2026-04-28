Torek, 28.aprila 2026

Območje visokega zračnega tlaka sega od Britanskega otočja, čez del osrednje in vzhodne Evrope, vse do juga Balkana. V višinah k nam z vetrom zahodnih smeri še doteka topel in suh zrak, medtem ko je v spodnjih zračnih plasteh od vzhoda začel dotekati nekoliko hladnejši zrak.

V višjih legah bo pretežno oblačno z možnimi padavinami. V nižinah in ob obali bo spremenljivo oblačno. Pihal bo morski veter.

Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in proti večeru se bodo od severozahoda začele pojavljati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.