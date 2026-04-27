Na tramvajskih tračnicah že pripravljen bager z mogočnimi kleščami

Na progi openskega tramvaja se bodo nocoj začela dela za zamenjavo tračnic. Na tračnicah na nivojskem prehodu pri openskem Obelisku je že pripravljen bager z mogočnimi hidravličnimi kleščami. Odstranjeval jih bo še pri postajališču Bani, ki se nahaja pri Cesarjih. Gre za predpogoj za vnovičen zagon tramvaja, ki ga je postavila državna agencija Ansfisa. Trieste Trasporti je dela zaupal podjetju Ingegner De Aloe Costruzioni iz Lombardije, izhaja iz uredbe Občine Trst o prometnih omejitvah.

Nivojski prehod pri Obelisku bo predvidoma zaprt dve noči, tisti pri Cesarjih pa deset delavnikov. Dela naj bi se sklenila sredi maja.

Trieste Trasporti računa, da bo openski tramvaj potnike spet peljal v drugi polovici junija.