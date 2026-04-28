Košarkarski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil novopečenega odbornika AŠZ Jadran Boruta Bana in predsednika AŠD Kontovel Petra Lisjaka. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkarjev SloVolleyja ZKB v C-ligi in tekmo Gajinih teniških igralk v C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa je pripravila prispevka o nastopu deklet društva Cheerdance Millenium na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu v Orlandu ter izpad košarkarjev Kontovela v play-offu deželne divizije 1. V rubriki Športna anekdotica so sodelovale Gajine teniške igralke.

Klikni in oglej si oddajo