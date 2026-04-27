Pod vplivom alkohola in mamil vozil v nasprotno smer

51-letni voznik je na Šmarski cesti ogrožal druge udeležence v prometu

Spletno uredništvo |
Koper |
27. apr. 2026 | 16:09
    Policija, fotografija je simbolična (ARHIV)
Včeraj okoli 18.30 so koprski policisti prejeli več klicev očividcev, da voznik osebnega avtomobila po Šmarski cesti proti Dragonji vozi po nasprotnem pasu in ogroža druge udeležence v prometu, ki so se mu izogibali, da bi preprečili trčenje, poročajo Primorske novice.

Policisti so kmalu izsledili 51-letnega Ljubljančana, kateremu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,49 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, hitri test za droge pa je bil pozitiven na kokain in metamfetamine. Odredili so mu strokovni pregled v izolski bolnišnici.

