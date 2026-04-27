Pod vplivom alkohola in mamil vozil v nasprotno smer

Včeraj okoli 18.30 so koprski policisti prejeli več klicev očividcev, da voznik osebnega avtomobila po Šmarski cesti proti Dragonji vozi po nasprotnem pasu in ogroža druge udeležence v prometu, ki so se mu izogibali, da bi preprečili trčenje, poročajo Primorske novice.

Policisti so kmalu izsledili 51-letnega Ljubljančana, kateremu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,49 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, hitri test za droge pa je bil pozitiven na kokain in metamfetamine. Odredili so mu strokovni pregled v izolski bolnišnici.