Slaščičarji iz FJK pripravili skoraj pol kilometra dolg tiramisu

V londonski dvorani Chelsea Old Town Hall so slaščičarji iz Furlanije - Julijske krajine v soboto in nedeljo dosegli svetovni rekord, ki se bo vpisal v Guinnessovo knjigo. Pripravili so najdaljšo slaščico tiramisu na svetu: v dolžino je merila 440,58 metra (prekosila je milansko iz leta 2019, ki je bila dolga »le« 273,5 metra). Posvečajo jo kralju Karlu III. v znak hvaležnosti Združenemu kraljestvu, ki je v letih sprejelo veliko število Italijanov.

Rekord so dosegli v nedeljo ob 17. uri, po meritvah sta violinistki zaigrali italijansko himno. Slaščičarski podvig je vodil mojster Mirko Ricci iz Gumina, sodelovalo je sto slaščičarjev in prostovoljcev, levji delež so prispevale slaščičarne iz FJK, včlanjene v združenje Etica del gusto: med njimi tudi tržaška Al Bom Bom in Eppinger. »The Longest Tiramisù« so pripravili z 800 litri Illyjeve kave, 154.000 piškoti savoiardi, 500 kg jajc, 150 kg smetane in sira maskarpone. S prodajo rezin slaščice so zbrali 20.000 evrov za britanski sklad Esharelife Foundation, ki nudi pomoč šibkejšim skupnostim v Londonu in po svetu.