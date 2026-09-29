Torek, 29. septembra 2026

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Danes bo stabilno in pretežno jasno. Pihal bo rahel burin, nato na zahodu dežele šibak morski veter. Temperature bodo v nižinah okoli povprečja za to obdobje, v višjih legah pa bo suho. Ničta izoterma bo na skoraj 4000 m nadmorske višine.

Danes bo pretežno jasno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.