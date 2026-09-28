Na Napoleonski cesti se je poškodovala kolesarka

Skupina udeležencev vodenega kolesarskega izleta je danes okrog poldneva po Napoleonski poti kolesarila z Opčin proti Kontovelu, ko je nemška državljanka na polovici poti izgubila nadzor nad kolesom in padla ter si poškodovala nogo.

81-letni ženski iz Dresdna je prvo pomoč nudila vodnica izleta, po poklicu medicinska sestra. Ranjen ud ji je obvezala. Na kraj so nato prispeli tržaški gorski reševalci, katere so poklicali iz centra za nujno pomoč Sores. Nudili so ji dodatno pomoč in jo prenesli do Obeliska, kjer je ponesrečenko čakalo reševalno vozilo. Akcija se je zaključila okrog 13.30