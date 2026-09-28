Lovijo nezakonite hotelirje

Tržaška lokalna policija je letos okrepila nadzor nad ponudniki turističnih storitev. Kot so na današnji novinarski konferenci potrdili občinska odbornica Caterina de Gavardo, poveljnik lokalne policije Walter Milocchi in vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Pierluigi Marchetti, je turizem v Trstu v hitrem porastu in z njim narašča potreba po nadzoru za zagotovitev večje varnosti, zaščite strank in lojalne konkurence med ponudniki.

Lokalna policija je med kontrolami preverjala, ali imajo obrati identifikacijsko kodo CIN, ki je od januarja lani obvezna. Število tržaških obratov, ki spoštujejo pravila, narašča, je povedala de Gavardo, marca 2025 jih je imelo kodo 77 odstotkov, aprila letos 85 odstotkov, zdaj pa že 88 odstotkov. Pozitivnemu podatku sledijo sicer manj obetavne novice. Iz kontrol namreč izhaja, da nekateri ponudniki še vedno nimajo kode ali je nepravilna, dvajset jih ni imelo registrirane dejavnosti in so dajali stanovanja v najem na črno. Trinajst objektov ni imelo kode CIN, štiri hoteli niso bili registrirani, dva sobodajalca nista spoštovala predpisov in še bi lahko naštevali. Posebno pozornost so posvetili primerom zasebnikov, ki so opravljali hotelirsko dejavnost brez kakršnegakoli dovoljenja. Kazni so v teh primerih lahko zelo visoke, so včeraj poudarili, najmanj 1600 evrov za opravljanje dejavnosti brez dovoljenja, ali 1000 evrov za obrate brez kode CIN. Do 500 evrov pa morajo plačati tisti, ki pri vhodu v nastanitveni objekt nimajo izobešene tablice.