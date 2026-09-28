V primeru Giulio Regeni tri obsodbe in ena oprostitev

Družina Giulia Regenija, italijanskega raziskovalca iz Fiumicella, ki je bil leta 2016 v Egiptu, kjer je kot doktorski študent univerze v Cambridgeu preučeval sindikalno gibanje pouličnih prodajalcev, ugrabljen, mučen in umorjen, je danes dočakala sodno resnico, za katero so se z odvetnico Alessandro Ballerini mukoma borili kar deset let.

Rimsko porotno sodišče je tri obtožence, pripadnike egiptovskih obveščevalnih služb – polkovnika Uhsama Helmija in Atarja Kamala ter majorja Magdija Ibrahima Abdela Šarifa – spoznalo za krive ugrabitve in mučenja, ne pa tudi umora, ter jih obsodilo na desetletno zaporno kazen. General Tarik Sabir je bil oproščen. Obsojeni bodo morali poravnati tudi stroške sojenja ter izplačati odškodnine oškodovanim strankam oz. Giuliovima staršema Paoli Deffendi in Claudiu Regeni, Giuliovi sestri Irene Regeni ter italijanski vladi.

Javni tožilec Sergio Colaiocco je za Magdija Ibrahima Abdela Šarifa predlagal dosmrtno zaporno kazen, za preostale tri obtožence pa 17 let in šest mesecev zaporne kazni.

Egiptovske oblasti pri sojenju niso sodelovale oziroma so poskušale ovirati najprej preiskavo samo, zatem pa še sojenje. Štirim obtožencem so zato sodili in absentia, potem ko je ustavno sodišče sklenilo, da je to mogoče.

Pred začetkom končnega naroka se je pred rimskim sodiščem zbralo več ljudi, mnogi med temi so nosili rumene majice (barva organizacije za človekove pravice Amnesty International) z napisi »resnica in pravica za Giulia Regenija«.