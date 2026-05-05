Torek, 5. maja 2026

Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji postopno slabi in se umika nad Balkan. Iznad zahodne Evrope se proti Alpam pomika območje nizkega zračnega tlaka skupaj z vremensko fronto. K nam od jugozahoda doteka topel in postopno vse bolj vlažen zrak.

Danes bo oblačno, s krajevnimi občasnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v popoldanskih urah. Meja sneženja bo nad 2300 m.

Proti vzhodu bo še dokaj sončno, povečini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.