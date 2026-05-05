Športel z srebrnimi dekleti društva Cheerdance Millenium

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil tekmovalke društva Cheerdance Millenium Saro Tulliach, Cheyenne Zagar in Ivano Antler, ki so na nedavnem svetovnem prvenstvu v cheerleadingu v ameriškem Orlandu v dresu slovenske reprezentance osvojile srebrno kolajno. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkarjev SloVolleyja ZKB v moški C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago košarkarjev Jadrana na prvi tekmi končnice za obstanek v meddeželni B-ligi ter slovenski derbi nogometne elitne lige med Krasom Repen in Juventino. V rubriki Športna anekdotica je soedeloval odbojkar SloVolleyja Simon Komjanc.

