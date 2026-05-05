VREME
DANES
Torek, 05 maj 2026
Iskanje
Športel

Športel z srebrnimi dekleti društva Cheerdance Millenium

Gostje v koprskem studiu Sara Tulliach, Cheyenne Zagar in Ivana Antler

Spletno uredništvo |
Koper |
5. maj 2026 | 0:55
    Športel z srebrnimi dekleti društva Cheerdance Millenium
    Z leve: Sara Tulliach, Cheyenne Zagar in Ivana Antler
Dark Theme

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil tekmovalke društva Cheerdance Millenium Saro Tulliach, Cheyenne Zagar in Ivano Antler, ki so na nedavnem svetovnem prvenstvu v cheerleadingu v ameriškem Orlandu v dresu slovenske reprezentance osvojile srebrno kolajno. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkarjev SloVolleyja ZKB v moški C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago košarkarjev Jadrana na prvi tekmi končnice za obstanek v meddeželni B-ligi ter slovenski derbi nogometne elitne lige med Krasom Repen in Juventino. V rubriki Športna anekdotica je soedeloval odbojkar SloVolleyja Simon Komjanc.

Klikni in oglej si oddajo

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: