Vodstvo podjetja StarTech na pomembnem sestanku za iskanje rešitev

Kriza v podjetju StarTech v Žavljah vstopa v fazo, v kateri se intenzivno iščejo rešitve za ohranitev proizvodnje in delovnih mest. Danes popoldne je potekal sestanek na daljavo s predstavniki podjetja, Confindustrie, deželne vlade in vlade v Rimu, ki ga označujejo za odločilnega za nadaljnji razplet situacije.

V ospredju so bile finančne težave podjetja, izplačila plač in predvsem posledice sprememb v lastniški strukturi. Izvršni direktor podjetja Novica Mrdović - Vianello je zagotovil, da bodo zaostale plače zaposlenim izplačane najpozneje do 8. maja. Ob tem obstaja tudi možnost dodatnega nadomestila zaradi zamude pri izplačilih, kar naj bi vsaj delno ublažilo nezadovoljstvo zaposlenih. Hkrati sta deželna vlada in ministrstvo od podjetja zahtevala podrobnejše informacije o alternativnih investitorjih, potem ko so prvotni partnerji izstopili iz industrijskega načrta. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo čez teden dni sledil nova pregled na ravni ministrstva, kjer bodo ocenili nadaljnji razvoj dogodkov. Deželna odbornika Alessia Rosolen in Sergio Emidio Bini sta ob tem zagotovila, da bodo še naprej pozorno spremljali finančno in industrijsko stabilnost podjetja. Pomemben vpliv na nadaljnji potek pogajanj bo imel tudi sindikalni sestanek, napovedan za jutri.

Kriza se je zaostrila po izstopu izraelskega partnerja, povezanega s podjetjem NewPhotonics, ki je imel približno 50-odstotni delež v družbi. Njegov odhod, ki naj bi se zgodil že decembra lani, je postal ključen dejavnik trenutne nestabilnosti. Partnerstvo je zapustila tudi družba Mountain X. Težave so se dodatno razkrile ob zamudi izplačila aprilskih plač za okoli 320 zaposlenih (ti so bili v preteklosti delavci podjetja Flex).