Sušne razmere se bodo v prihodnjih dneh izboljšale

Zaradi primanjkljaja padavin so v večjem delu Slovenije razmere zmerno do izjemno sušne, je sporočil Arso na družbenih omrežjih, in je vodna bilanca v površinskem sloju tal negativna. Zmerno sušne razmere so med drugim zabeležili na Bovškem in na Obali, zelo sušne razmere pa med drugim na Goriškem. Vodni primanjkljaj je tudi v FJK, na Tržaškem in na Goriškem, izdaten.

Stanje se bo v prihodnjih dneh izboljšalo. Od jutri (torka) do vključno četrtka se bodo zlasti v FJK in v zahodnih predelih Slovenije pojavljale občasne krajevne padavine, deloma lahko v obliki ploh ali neviht. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bo na Goriškem in na Tržaškem skupaj padlo od 30 do 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Opozoriti pa velja, da bodo zlasti v sredo možne tudi posamezne krajevne plohe in nevihte. Ni izključeno zato, da bodo lahko količine, ponekod tudi občutno večje.