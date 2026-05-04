Na tla je zgrmel boljunski maj (foto in video)

Mogočne in okrašene maje, ki so jih po Bregu dvignili na predvečer prvega maja, so marsikje že podrli. Danes je na tla zgrmel boljunski maj. Najbolj so se podiranja veselili najmlajši, ki so lahko navalili na okrašene krošnje, da bi si zagotovili limone in pomaranče.

Vsi, ki so zamudili podiranje majev v Boljuncu, Zabrežcu in Ricmanjih, pa imajo na voljo še dve priložnosti. Jutri ob 17.30 bodo namreč slovesno podrli maj v Lonjerju, zadnji pa bo padel tisti v Prebenegu, in sicer jutri ob 18. uri ob zvokih Pihalnega orkestra Breg.