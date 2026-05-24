V Italiji volišča odprta v 749 občinah

Občinske volitve, ki bodo danes in jutri v 749 občinah po vsej Italiji, predstavljajo eno zadnjih preizkušenj pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. Volivci bodo obnavljali občinske svete in odločali o županih tudi v enajstih občinah v Furlaniji - Julijski krajini. Čez dva tedna (7. in 8. junija) bo v občinah z več kot 15.000 prebivalci drugi krog, sočasno bodo na vrsti še občine na Sardiniji.

Na tokratnem seznamu je 18 občin, ki so glavna mesta pokrajin. V osmih je ob prejšnji priložnosti slavila leva, v petih desna sredina, pet pa so osvojile druge stranke, občanske liste in neodvisni kandidati. Na jugu so med drugim v igri županski stolčki v Agrigentu, Avellinu, Reggio Calabrii in Salernu, kjer se za zmago poteguje dolgoletni predsednik Dežele Kampanije Vincenzo De Luca (z levo sredino, a brez Gibanja 5 zvezd). V Toskani in Markah skuša leva sredina spet vzpostaviti »rdečo« tradicijo, npr. v Arezzu, Pistoii in Macerati. Na severu volijo v Mantovi in Leccu, nedvomno pa so v ospredju Benetke.

V glavnem mestu »ligaškega« Veneta je desna sredina na vladi že enajst let, dva mandata je opravil župan in podjetnik Luigi Brugnaro. Pred njim pa je Benetke kar 21 let upravljala leva sredina. Briugnarov tabor za naslednika predlaga dosedanjega občinskega odbornika Simoneja Venturinija, ki se že 16 let (star je 38) udejstvuje v mestni politiki. Županskih kandidatov je osem, Venturinijev tekmec pa je 57-letni Andrea Martella, senator Demokratske stranke, ki je bil sicer doslej politično dejaven predvsem v rodnem Portogruaru in Rimu. Podpira ga široka levosredinska naveza.

Čedajska desna sredina razdeljena

Volišča bodo do jutri ob 15. uri odprta tudi v enajstih občinah v FJK. Na Tržaškem ne, na Goriškem pa le v Vilešu. Največje pričakovanje vlada za izid v Čedadu, kjer je desna sredina razdeljena: aktualno županjo Danielo Bernardi podpira Liga, medtem ko so se Bratje Italije in Naprej, Italija odločili za nekdanjega župana Attilia Vugo. Kar bo poskusila izkoristiti levosredinska opozicija s Fabiem Manzinijem.