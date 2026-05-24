Kljub trem ladjam ni bilo kaosa

Včerajšnji dan je bil v Trstu v znamenju množic ljudi in prave invazije turistov. Že od zgodnjih jutranjih ur so bile mestne ulice, obala, lokali in trgi polni obiskovalcev z vseh koncev sveta. Po središču mesta je bilo slišati predvsem angleščino, ameriške in britanske naglase, številni turisti pa so se z zemljevidi in telefoni v rokah sprehajali med kavarnami, trgovinami in zgodovinskimi znamenitostmi.

Poseben utrip so mestu dala hkratni prihodi treh ladij za križarjenje, ki so v Trst pripeljale in nato tudi odpeljale približno pet tisoč potnikov v tranzitu. Norwegian Gem je gostila predvsem ameriške goste, Marella Explorer 2 večinoma britanske goste, medtem ko Silver Muse velja za luksuzno križarko z mednarodno klientelo, ki išče bolj ekskluzivno izkušnjo križarjenja. Ob številnih gradbiščih, prometnih omejitvah in kroničnem pomanjkanju parkirišč so mnogi pričakovali prometni kaos, vendar se najhujši scenariji niso uresničili. Mesto je kljub izjemnemu obisku delovalo presenetljivo umirjeno.

Zasedenost 99-odstotna

Letni vrtovi lokalov ob nabrežju so bili že dopoldne povsem zasedeni. Turisti so posedali ob kozarcih spritz aperola, natakarji pa skoraj niso utegnili slediti naročilom. Tudi hoteli so bili praktično razprodani - zasedenost je ta konec tedna dosegla kar 99 odstotkov. V hotelih je prenočilo tudi veliko potnikov z ladij, saj so se od tod odpravljali na križarjenje po Jadranskem morju in Sredozemlju.

Med obiskovalci je bilo opaziti številne ameriške turiste, ki nad mestom niso skrivali navdušenja. Skupina potnikov z ladje Silver Muse je pripovedovala, da jih je Trst očaral s svojo arhitekturo, širokimi trgi in sproščenim vzdušjem ob morju. Posebej zanimiva se jim je zdela avtomobilska prireditev na Velikem trgu, kjer so si lahko od blizu ogledovali starodobnike. Več turistov je poudarilo, da jih je presenetila elegantna podoba mesta in njegova mešanica srednjeevropskega in mediteranskega duha. Na vprašanje, ali jih ne motijo številna gradbišča, pa so odgovorili, da ne, saj so ta danes prisotna v skoraj vseh mestih.

Predsednik tržaških gostincev Stefano Lonza in predsednik hotelirjev Maurizio Giudici sta potrdila, da je bil včeraj turistični obisk zaradi treh ladij za križarjenje izjemen in da so gostinci ter hotelirji začutili zelo pozitiven vpliv na poslovanje. Po Giudicejevih besedah turizem v Trstu še naprej raste - v prvih treh mesecih letošnjega leta so zabeležili štiriodstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani.