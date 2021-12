Torek, 7. decembra 2021

Nad osrednjim Sredozemljem in Balkanom je ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi hladen in nekoliko manj vlažen zrak.

Dopoldne bo prevladovala visoka spremenljiva oblačnost, na Tržaškem bo pihala šibka burja. Popoldne bo povsod prevladovalo jasno vreme. Ponoči bo po nižinah zmrzovalo; v alpskih dolinah in kotlinah bodo temperature zelo nizke.

Pretežno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER