Torek, 7. julija 2020

Nebo bo jasno ali rahlo pooblačeno. Ob morju bo pihala okrepljena burja. Čez dan bo vreme stabilno, temperature pa bodo prijetne, burja bo počasi ponehala.

Danes bodo padavine povsod ponehale. Dan bo večinoma sončen z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala burja, ki bo slabela, ponekod drugod šibak veter vzhodnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER