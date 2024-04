Petek, 5. aprila 2024

Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se prek srednje Evrope pomikajo proti vzhodu. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam postopno toplejši zrak.

Še bo spremenljivo vreme, v zgornji ravnini in v hribovitem svetu bo pretežno oblačno in v Julijskih Predalpah bo možen rahel in lokalen dež. Na obalnem območju bo pihal zmeren jugozahodnik (lebič).

Dokaj sončno bo, v zahodnih krajih zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 15 do 19, drugod od 20 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.