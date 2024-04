Torek, 9. aprila 2024

Nad osrednjim Sredozemljem, Balkanom in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Atlantikom pa ciklon. Vremenska fronta valovi iznad zahodne Evrope proti Baltiku in severozahodni Rusiji.

Vreme bo spremenljivo, več oblačnosti bo v hribovitem svetu, zlasti zvečer, več jasnine bo proti obali. Ničta izoterma bo na nadmorski višini nad 3500 m.

Sončno bo s precej gosto koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.