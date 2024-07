Torek, 9. julija 2024

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme. Popoldne in zvečer bo tudi soparno. V hribovitem svetu bo popoldne le nekaj plitve kopaste oblačnosti.

Na Primorskem bo sončno. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, možna bo kakšna ploha. Čez dan se bo jasnilo. Popoldne bo predvsem v hribovitih krajih kakšna nevihta. Na Primorskem bo do večera pihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem 34 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.