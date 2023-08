10 navijačev Triestine in Aurore Pro Patrie prejelo Daspo

Kvestor iz pokrajine Monza in Brianza je odredil prepoved dostopa na športne prireditve (t. i. Daspo) za štiri navijače nogometnega kluba Triestina in šest navijačev kluba Aurora Pro Patria iz Vareseja zaradi izgredov na tekmi, ki se je odvila 13. maja na stadionu v kraju Seregno. Triestina si je takrat proti ekipi San Giuliano City zagotovila obstanek v C ligi.

Tržaške navijače je pri izgredih podpirala tudi skupina navijačev ekipe Aurora Pro Patria, s katerimi so pobrateni. Kvestura iz Monze in Brianze je v sodelovanju s politično policijo Digos iz Vareseja in Trsta indentificirala šest navijačev Aurore Pro Patrie in jim izdala Daspo od enega do osem let ter štiri navijače Triestine, za katere Daspo velja od treh do sedem let. Navijači so stari od 22 do 52 let.