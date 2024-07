Tadej Pogačar ne gre na olimpijske igre

Selektor slovenske moške kolesarske reprezentance Uroš Murn je razkril imena kolesarjev, ki bodo nastopila na olimpijskih igrah v Parizu. Med njimi ne bo Tadeja Pogačarja, ki je zaradi preutrujenosti odpovedal sodelovanje. Zamenjal ga bo reprezentančni kolega Domen Novak, so sporočili iz vodstva slovenske olimpijske ekipe.

»Zmagovalcu dirke po Franciji ponovno čestitamo za še eno zmago na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu ter upamo, da bo barve Slovenije zastopal na naslednjih poletnih OI v Los Angelesu leta 2028,« so zapisali v vodstvu reprezentance.

Petindvajsetletni Pogačar je pred tremi leti v Tokiu osvojil olimpijski bron v cestni dirki, je prvi na svetovni lestvici in je letos med drugim dobil tudi dirko po Italiji, drugo največjo večetapno na svetu.

V slovenski olimpijski reprezentanci ni tudi olimpijskega prvaka v kronometru iz 2021 Primoža Rogliča, ki je manjkal že na prvem seznamu 90-članske rekordne olimpijske ekipe, ki jo je 8. julija imenoval izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije.

Med četverico slovenskih kolesarjev je bil tedaj še Pogačar, v kronometru bo tako edini nastopil Jan Tratnik, v četverici na cestni dirki pa sta na seznamu še Luka Mezgec in Matej Mohorič.

Murn je pred tremi dnevi za STA dejal, da se še ni dokončno odločil glede ekipe za OI in do bo to bo storil takoj po Touru. »Končnih podatkov sicer še nimam, ampak kolikor sem seznanjen, so posledice padca za Primoža verjetno hujše, kot je sprva kazalo,» je glede stanja 34-letnega Kisovčana tedaj dejal selektor.