Američani daleč pretrd oreh za italijansko izbrano vrsto

Košarkarska reprezentanca ZDA je drugi polfinalist svetovnega prvenstva na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. V današnjem drugem četrtfinalu je v Manili premagala Italijo s 100:63 (24:14, 46:24, 83:46). V prvi današnji četrtfinalni tekmi je Srbija odpravila Litvo s 87:68.

Italijani so hitro spoznali, da bodo teoretični status favoritov Američani brez težav spremenili tudi v prakso na terenu. Blizu so bili le do izida 8:11 v tretji minuti, potem pa so košarkarji ZDA stopili na plin. Do konca prve četrtine so si tako priigrali deset točk naskoka, v podobnem ritmu pa so nadaljevali tudi v drugi.

Potem ko so Italijani prvih pet minut zadržali približno deset točk minusa, je sledil štiriminutni mrk brez dosežene točke. V tem času so njihovi tekmeci z delnim izidom 13:0 prišli do vodstva 41:18, to pa je bila prednost, ki v drugem polčasu ni obetala kakšnega preobrata.

Ob polčasu je tako evropska reprezentanca dosegla le 24 točk (46:24). ZDA so se razigrale, tretja četrtina pa je pomenila dokončen potop Italije. Azzurri so se predali, tako da je sledil ameriški »show«. Že štiri minute pred koncem tretje četrtine so Američani prvič dosegli +30 (66:36), Italiji pa je preostalo le še, da je skušala ublažiti škodo. A Američani se niso dali, z atraktivno akcijo sta Tyrese Haliburton in Paolo Banchero v 30. minuti naskok dvignila že do +39 (83:44).

Ob tako visoki prednosti so si lahko Američani privoščili lagodno zadnjo četrtino, v kateri so sicer na kratko že presegli tudi +40 (92:51). Italiji je nato celo uspelo dobiti zadnjih deset minut tekme za dve točki, poraz pa je bil kljub vsemu na koncu boleč in visok.

Pri zmagovalcih so bili najbolj učinkoviti Mikal Bridges s 24 točkami, Haliburton z 18 in Austin Reaves z 12, pri poražencih pa je izstopal le Simone Fontecchio z 18 točkami.

V prvi današnji in prvi četrtfinalni tekmi na letošnjem SP je Srbija premagala Litvo s 87:68. V sredo bosta na sporedu še preostala obračuna: Nemčija in Latvija bosta igrali ob 10.45, Kanada in Slovenija pa ob 14.30. Srbi čakajo na polfinalnega tekmeca prav iz tega dvoboja, Američani pa se bodo v polfinalu pomerili z boljšim s tekme Nemčija - Latvija.

Tekme najboljših štirih reprezentanc bodo na sporedu v petek, 8. septembra. V soboto sledita še drugi tekmi za 5. oziroma 7. mesto. Tekma za bron bo v nedeljo ob 10.30, finale pa bo ob 14.40.